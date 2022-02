Weer drukke week in verschiet

De markt heeft GEEN gelijk,…



“De markt heeft altijd gelijk,….”. Veelal wordt deze term gebruikt in columns of artikelen. Dit sluit vrijwel naadloos aan met het model van Harry Markowitz, wiskundige en econoom. Zijn (EMH) Efficiënte-Markthypothese Model heeft de assumptie dat in de prijs van effecten, zoals aandelen, alle publieke informatie en toekomstverwachtingen verwerkt zitten.

Met andere woorden: de prijs van aandelen of een Index herbergt altijd de correcte waarde. Dit is echter arbitrair om reden dat men volledig voorbij het anomalie fenomeen gaat. In praktijk zien we regelmatig een Index of individueel aandeel door bepaalde omstandigheden bovenmatig presteren, doch ook geruime tijd behoorlijk onder een reel aanvaardbaar niveau kan bewegen.



De markt heeft in die zin géén gelijk, echter de gedane en reeds verhandelbare aan- of verkoopprijzen van een reeks aandelen vertegenwoordigt in een Index geeft op dat moment wel de juiste AEX Index(Markt)waarde aan.



Any way, dat de AEX en individuele aandelen fors bewegen zal jullie niet ontgaan zijn. Het verhoogde beleggingsrisico heeft te maken met een aantal zaken zoals geopolitieke spanningen, oplopende rente, inflatie en energieprijzen en last but not least het terugdraaien van de monetaire verruimingen. Het zijn zaken waar je als belegger vrijwel geen invloed op hebt. Wat kun je wel in dergelijke situaties? Aandacht voor de hoogte van je geïnvesteerde bedrag, de strategische- en tactische asset allocatie of de overweging je longpositie te hedgen tegen koersdalingen. Een simpele ingreep zoals het verkleinen van aandelenposities dragen behoorlijk bij aan een lager beleggingsrisico, en creëren rust om de huidige onstuimige periode minder gehavend door te komen. Daarnaast genereer je contanten die je mogelijk tegen lagere koersen aan kan wenden om zodoende je portfolio weer in evenwicht te brengen.



Opvallend dat particuliere beleggers soms emotioneel verbonden zijn en blijven met een bepaald aandeel. Ieder kent het verloop van het aandeel Galapagos. Beleggers mijden veelal rationaliteit en realiteit en blijven willens en wetend eenzijdig belegt in dergelijke veel belovende groeiparels. Momenteel is Galapagos op fundamentele gronden thans meer interessant dan menig ander aandeel op de AEX, maar dit terzijde. Het loont, is efficiënter en dempt het risico om procesmatiger, rekenkundig dus rationeel om te gaan met aandelenkeuzes, immers, de effectenbeurs is een behoorlijk risicovolle omgeving, en in bepaalde optiek vergelijkbaar met een boorplatform. Dit is ook de reden dat er relatief weinig ongelukken plaatsvinden op een boorplatform. Er gelden strikte regels en (veiligheid)procedures.



De AEX komende periode? Lastig, maar in het stuk genoemde factoren dragen niet direct bij aan een positief sentiment. Persoonlijk houd ik posities beperkt en overzichtelijk en blijf met overwegend grote cashpositie even aan de zijlijn. Kopen kun je elke dag, met winst verkopen is een ander verhaal.