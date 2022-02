CEO Just Eat: niet goed dat de koers laag staat

(ABM FN-Dow Jones) De koersdruk bij Just Eat Takeaway is niet goed en er wordt had gewerkt om het bedrijf beter te maken. Dit zei CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway zondag in het tv-programma Business-Class.

"Het is niet goed dat een koers laag staat, […] je wilt dat de koers hoog staat", aldus Groen.

In gesprek met Harry Mens zei Groen dat zijn bedrijf tijdens de coronapandemie zeven keer groter is geworden.

Het bedrijf heeft dan ook "behoorlijk geïnvesteerd [...] Ik denk dat de tijd daar rijp voor was", aldus Groen.

Groen deed twee grote overnames met eerst Just Eat in Engeland en vervolgens Grubhub in de VS.

"We proberen [bij overnames] de bedrijven groter te maken en beter te maken", zei de CEO.

Afgelopen week liet Just Eat weten alleen door te gaan met de beursnotering in Londen en Amsterdam en de Amerikaanse notering op te geven.

Dat laatste is "niet per se" een voorbode om te stoppen met Grubhub, zei Groen.

De kosten voor de Amerikaanse notering wegen volgens Groen niet op tegen "een heel klein beetje liquiditeit". De handelsvolumes zitten volgens de topman in Europa en niet in de VS. "Dit [opgeven Amerikaanse notering] is een kostenreductiemaatregel", benadrukte Groen.

Hij noemde de Amsterdamse beurs de leukste notering, refererend aan de beursgong bij de IPO. In Londen "is het achter plexiglas".

Maar intussen is Just Eat Takeaway bezig om Grubhub beter te maken, volgens Groen.

"Wij denken dat je alleen met hele grote dominante posities heel veel geld kunt verdienen in deze sector", aldus Groen. "En dat blijkt ook wel nu."

In de VS is Grubhub niet nummer één. En Groen meent dat Grubhub dus moet groeien, om bijvoorbeeld net als in Nederland geld te kunnen verdienen.

"We hebben best wel wat gesprekken in de VS over Grubhub", aldus Groen.

Groen merkte op dat Just Eat in een jaar tijd na de overname is verdubbeld, waarbij winstgevendheid in zicht is.

iFood wil Groen nog altijd verkopen. Hij is daar "financieel aandeelhouder" met een belang van ongeveer een derde. Vooralsnog is er echter geen bieding gedaan die door Just Eat Takeaway als voldoende wordt beschouwd.

Groen zei niet te verwachten nieuwe overnames te doen. In alle markten die het bedrijf als interessant beschouwd, is het al actief.

"Ik wil een heel sterk bedrijf bouwen", aldus Groen, en niet per se een heel groot bedrijf.

En volgens Groen is Just Eat Takeaway een heel sterk bedrijf.

"Qua winst zijn wij veel beter gepositioneerd dan onze collega's."