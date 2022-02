Ruim 410 miljoen coronabesmettingen wereldwijd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal geregistreerde Covid-19 besmettingen wereldwijd ligt inmiddels op 410,3 miljoen. Dit bleek zondag uit de meest actuele data verzameld door Johns Hopkins CSSE. In de Verenigde Staten zijn nog altijd de meeste Covid-19 gevallen geregistreerd. Het totaal aantal besmettingen bedraagt 77,7 miljoen. Het aantal sterfgevallen ligt daar nu op 919.255. In West-Europa heeft Frankrijk het hoogste aantal besmettingen met 21,8 miljoen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, waar officieel 18,4 miljoen besmettingen zijn geteld. Duitsland volgt met ruim 12,4 miljoen coronagevallen, Italië telt bijna 12,1 miljoen en Spanje meer dan 10,6 miljoen besmettingen. In Nederland staat het officieel aantal besmettingen op 5.763.010. In België staat het aantal besmettingsgevallen volgens de meest recente telling van Johns Hopkins CSSE op 3.421.081. In China, eind 2019 het eerste land dat coronagevallen meldde, zijn nu 123.728 besmettingen geregistreerd tegen 123.525 een dag eerder. In China zijn de Olympische Winterspelen nu ruim een week aan de gang. Volgens de data van Johns Hopkins zijn er wereldwijd ongeveer 5,8 miljoen mensen aan het virus overleden. Er zijn verder volgens de laatste tellingen nu bijna 10,2 miljard vaccinaties toegediend. Bron: ABM Financial News

