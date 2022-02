Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door Amerikaanse inflatiecijfers en rentevrees.

De Amerikaanse inflatie bleek in januari verder te zijn opgelopen. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in januari op jaarbasis met 7,5 procent. Economen rekenden op een stijging van 7,0 procent naar 7,2 procent.

Daarnaast kreeg de markt een reeks kwartaalcijfers over zich heen gestort. Halverwege het Amerikaanse cijferseizoen kan geconcludeerd worden dat het opnieuw een sterk vierde kwartaal is. De winstgroei bedraagt 36 procent. "Wat vooral geruststellend is, is dat de marges op peil blijven, ondanks dat de kosten stijgen […] en dat is belangrijk", zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Waarde-aandelen en climate change zijn volgens de strateeg dé kansen voor 2022.

"De markt zet in op een vroege renteverhoging [van de ECB], maar dat is niet realistisch", zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, woensdag voor de camera van ABM Financial News.

"De eerste verhoging komt er waarschijnlijk niet voor het einde van het jaar, maar ondertussen zal de stijgende inflatiedruk de speculatie wel nog verder aanwakkeren", waarschuwde zij.

Donderdag presenteerde vermogensbeheerder André van Eerder van Aberfeld International zijn wekelijkse marktupdate voor de camera van ABM Financial News. De vermogensbeheerder verwacht dat de AEX nog een "flinke" tik zal krijgen.

Van Eerden ziet op het Damrak een voorkeur voor fundamentelere waarden, zoals NN Group en KPN, ofwel stabiele aandelen waar beleggers zekerheid in zoeken. Groeiaandelen, zoals Just Eat Takeaway, Alfen en Fastned, doen het momenteel wat minder.

Tot slot gaf technisch-analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets een technische update over de richting van de AEX.

De AEX blijft kwetsbaar, maar desondanks zijn er volgende week volgens Van den Akker nog steeds hogere koersen te verwachten.

