Olieprijs stijgt flink door dreigende invasie Oekraïne

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag flink gestegen. Bij een settlement van 93,10 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 4 procent duurder. Op weekbasis steeg de olieprijs zo'n 1,5 procent.



Amerikaanse media berichtten vrijdag dat de Russische president Poetin definitief heeft besloten om Oekraïne binnen te vallen. Hij zou dit inmiddels ook hebben gecommuniceerd richting het Russische leger.



The Wall Street Journal meldde dat het Witte Huis Amerikaanse burgers adviseert om Oekraïne binnen 24 tot 48 uur te verlaten.



De nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Joe Biden, Jake Sullivan zei vrijdag, dat een Russische invasie "elk moment" kan beginnen.



Marktkenners waarschuwen dat het geopolitieke risico groot is, gezien de omvangrijke troepenopbouw van Rusland.



Een daadwerkelijke inval zou de olieprijs richting de 100 dollar kunnen duwen, volgens analisten. WTI steeg vrijdag tussentijds naar zo'n 95 dollar. Bron: ABM Financial News

