AEX in het zadel geholpen door kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week aardig gestegen. Bij een slot van 761,50 punten op vrijdag, steeg de AEX op weekbasis bijna 2 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 747,17 punten.

De hoofdindex blijft kwetsbaar, maar desondanks zijn er volgende week nog steeds hogere koersen te verwachten, volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

Veel aandacht ging deze week uit naar Amerikaanse inflatiecijfers. In januari stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 7,5 procent. Economen hadden een prijsstijging van 7,0 naar 7,2 procent verwacht. De kerninflatie bedroeg in januari op jaarbasis 6,0 procent, waar economen 5,5 procent hadden voorspeld.

"Die lasten hebben doorgaans even tijd nodig om prijsverhogingen te verwerken, maar als dat proces eenmaal op gang is gekomen, vlakken die niet zo snel weer af, zoals we dat bij energieprijzen doorgaans wel zien", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Dit is de belangrijkste bron van zorg in het inflatiebericht van de Verenigde Staten."

De Amerikaanse tienjaarsrente schoot na de inflatiecijfers omhoog naar 2,05 procent en daarmee het hoogste niveau in ruim twee jaar. De Duitse tienjaarsrente piekte deze week op 0,30 procent, wat het hoogste niveau is in meer dan drie jaar.

De rentes lopen op nu de markt in toenemende mate verwacht dat de Federal Reserve de rente sneller moet gaan verhogen.

"We zouden die stap – en het klinkt misschien vreemd – toejuichen omdat het de kou een beetje uit de lucht kan halen. Voor heel 2022 hebben beleggers op de rentetermijnmarkt inmiddels zeven rentestappen van 0,25 procent door de Fed ingeprijsd. Het is vooral het tempo van de verwachte rentestijging wat beleggers nerveus maakt", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De onrust kan nog even aanhouden, zolang niet duidelijk is wanneer de piek in de inflatie zal worden bereikt en hoe snel de monetaire teugels zullen worden aangetrokken", voegde senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen toe. "Maar wij zien ook positieve ontwikkelingen."

Cijferseizoen biedt tegenwicht

De corona-pandemie heeft volgens Van Leenders een fase bereikt waarin het minder invloed heeft op de samenleving en de economie. "Bedrijfswinsten groeien over het algemeen sterker dan verwacht. En de waardering van aandelen is behoorlijk afgenomen."

Nu ongeveer een kwart van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 de boeken over het vierde kwartaal heeft geopend, blijkt 53 procent van de cijferrapportages beter dan verwacht als het gaat om de winst per aandeel. Dit schreef Bank of America donderdag in een analyse.

Dit is vrijwel in lijn met het historisch gemiddelde, volgens de analisten, die vooral zien dat bedrijven juist een beter dan verwachte omzet bekendmaken. Tot nog toe wist 71 procent van de gerapporteerde omzetten de marktconsensus te verslaan. Dat is het hoogste percentage in zeker tien jaar, volgens Bank of America.

Grondstofaandelen en techfondsen hebben in het vierde kwartaal tot dusver het sterkst de winstverwachtingen verslagen, volgens de analisten, terwijl bedrijven in de gezondheidszorg en maakindustrie tegenvallen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1393 en daarmee op weekbasis een half procent lager.

De WTI-olieprijs noteert vrijdag rond de 91 dollar en daarmee op weekbasis bijna een procent lager.

Stijgers en dalers

Adyen trok deze week de kar in de AEX met een koerswinst van bijna 12 procent na het openen van de boeken. Vooral de volumegroei viel volgens analisten fors hoger uit dan verwacht, dankzij de deal met eBay en de sterke groei binnen het klantenbestand.

Verder was het beeld voor techaandelen gemengd. ASML wist op weekbasis te stijgen, maar ASMI, Prosus en Just Eat Takeaway leverden 2 tot 5 procent in. Just Eat zegde de notering aan de Nasdaq deze week op en was hekkensluiter in de AEX.

AkzoNobel won op weekbasis zo'n 6 procent na cijfers. De resultaten van Akzo waren volgens Jefferies en ING conform verwachting.

Onder de hoofdaandelen steeg Unibail-Rodamco-Westfield op weekbasis zelfs 10 procent, hoewel de resultaten van het vastgoedfonds weinig verrassend waren, volgens analisten. Ook andere vastgoedfondsen lagen er afgelopen week goed bij.

RELX steeg deze week meer dan een procent. Het databedrijf boekte in 2021 meer omzet en een hoger onderliggende operationeel resultaat.

ArcelorMittal steeg bijna 3,5 procent op weekbasis na een meevallende winst in het afgelopen kwartaal. Bovendien worden aandeelhouders goed beloond door de staalreus, oordeelden analisten.

Unilever steeg bijna 3,5 procent op weekbasis, waarbij meevallende groeicijfers zwaarder wogen dan de druk die de inflatie zet op de marges.

Aegon verloor zo'n 4,5 procent op weekbasis na cijfers, ondanks dat de winst aantrok. Vooral de vooruitzichten zijn bescheiden, vonden analisten.

In de AMX leverde ABN AMRO deze week 12 procent in. Vooral de aankondiging van het inkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro door ABN AMRO viel volgens analisten tegen. De verwachting lag hoger na hints van ABN in aanloop naar de kwartaalcijfers.

Flow Traders daalde meer dan 14 procent op weekbasis na cijfers en sloot daarmee de rij. Flow moet flink investeren om marktaandeel te winnen en dat drukt de handelsinkomsten, volgens analisten. Ook de cijfers van SBM Offshore konden deze week niet overtuigen, gezien de koersdaling van bijna 5 procent.

Aperam steeg zo'n 2 procent. Analisten noemde de cijfers van Aperam sterk, net als de afgegeven outlook. Air France-KLM was koploper in de Midcap, met een plus op weekbasis van dik 9,5 procent.

Fagron steeg 1,5 procent op weekbasis na een volgens analisten gemengde kwartaalrapportage.

In de AScX wonnen vastgoedfondsen Vastned en Wereldhave respectievelijk 8 en 11 procent na cijfers, terwijl NX Filtration op weekbasis ruim 6 procent won na het openen van de boeken. De verliezen in de Smallcap waren deze week bescheiden.

Op lokaal niveau steeg Onward Medical deze week liefst 25 procent. De STIMO-BRIDGE studieresultaten van Onward, gepubliceerd in Nature Medicine, laten zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen.

Euronext verloor 3,5 procent. De kwartaalcijfers van het beursbedrijf werden door analisten evenwel gewaardeerd. Meevallende inkomsten compenseren voor voor hogere kosten.