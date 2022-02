Beursblik: hoger resultaat OCI verwacht

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting een hoger resultaat behaald. Dit denken analisten die vooruitblikken op de cijfers, die maandag nabeurs verschijnen.



Het aangepaste bedrijfsresultaat van de kunstmestfabrikant steeg in het derde kwartaal van 2021 met 161 procent op jaarbasis tot 501 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2020 werd een aangepaste EBITDA behaald van 266 miljoen dollar.



Voor het vierde kwartaal voorziet het bedrijf een aanzienlijk hogere EBITDA, dankzij significant hogere verkoopprijzen, wat volgens analisten van JPMorgan Chase kan betekenen dat het resultaat nog beter kan uitvallen dan zij nu al voorzien. JPMorgan zit 17 procent boven de consensus.



Voor het vierde kwartaal rekent de markt op een aangepaste EBITDA van zo'n 840 miljoen dollar. ING voorspelt zelfs 923 miljoen dollar.



De omzet kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 1,5 miljard dollar, toen een verdubbeling op jaarbasis. In het vierde kwartaal van 2020 kwamen de opbrengsten van OCI uit op 1.036 miljoen dollar.



Outlook



Topman Ahmed El-Hoshy van OCI was bij de resultaten over het derde kwartaal al positief gestemd over de eerste helft van 2022. Hij gaf aan dat de vraag "robuust" is en de voorraden stikstof in de Verenigde Staten laag.



De prijzen voor stikstofhoudende kunstmest hebben volgens ING de stijgende trend in het vierde kwartaal doorgezet en lijken ook in het huidige eerste kwartaal nog niet ten einde te zijn gekomen.



OCI gaf eerder ook al aan dat het orderboek goed gevuld is, wat ook gunstig kan zijn voor resultaatvorming in het eerste kwartaal, aldus ING, dat recent zijn EBITDA-verwachting voor heel 2022 verhoogde naar 2,7 miljard dollar. Over 2021 wordt een aangepast resultaat van 2,4 miljard dollar verwacht door ING.



Speciaal dividend



Analisten van Berenberg verwachten dat OCI in 2022 een dividend van 1,00 dollar per aandeel zal gaan uitkeren.



Na de afronding van de verkoop van het 15 procent-belang in de methanoltak, dat 375 miljoen dollar moet opleveren, kunnen beleggers mogelijk ook nog een speciaal dividend tegemoet zien van 2,50 dollar, aldus Berenberg.



Het aandeel OCI sloot vrijdag op 25,06 euro.

Bron: ABM Financial News