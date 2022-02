Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager gesloten. Bij een slot van 469,57 punten, verloor de Stoxx Europe 600 0,6 procent. De Duitse DAX leverde 0,4 procent in bij een slotstand van 15.425,12 punten, de Franse CAC 40 daalde 1,3 procent tot 7.011,60 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,2 procent in de min en sloot op 7.661,02 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de Europese beurzen de dag negatief begonnen na het flink lagere slot op Wall Street donderdag, om vervolgens gedurende de dag wat op te krabbelen.

Ondanks de zorgen over de hoge inflatie in de VS was het een positieve week voor de markten in Europa, aldus Hewson. Volgens hem weten bedrijven hun outlook over het algemeen te handhaven en lijken ze daarmee goed om te kunnen gaan met de impact van de stijgende prijzen.

"Het is opmerkelijk dat ondanks de kwetsbaarheid op de Amerikaanse markten, het optimisme over de outlook van bedrijven onveranderd blijft", aldus de marktanalist van CMC.

"Dit zou te maken kunnen hebben met de perceptie dat veel Europese aandelen lager gewaardeerd zijn dan hun Amerikaanse rivalen", aldus Hewson.



Macro-economisch gezien was het vrijdag een rustige dag. Duitsland bevestigde over januari de daling van het inflatiepeil naar 4,9 procent. De Britse industrie liet in december een lichte stijging zien, terwijl de economie van het land in het vierde kwartaal een stabiele groei liet zien van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1401. Een vat WTI-olie werd 2 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

In Parijs deed betaalbedrijf Worldline goede zaken, met een plus van bijna 6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield, dat donderdag nog 8 procent won, leverde daar vandaag weer de helft van in.

Het aandeel Delivery Hero presteerde opnieuw het slechtst in de DAX en leverde bijna 12 procent in. De koers van het aandeel van de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway verloor ruim 6 procent.

Mercedes-Benz was koploper in Frankfurt, met een plus van ruim 6,5 procent, terwijl BMW op gepaste afstand meer dan 2,5 procent steeg.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.