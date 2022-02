AEX lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,2 procent tot 761,50 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,1 procent. Op weekbasis steeg de AEX wel ruim 2 procent. De beurzen stonden vrijdag Europa-breed onder druk, nadat de laatste Amerikaanse inflatiecijfers een uitverkoop op Wall Street veroorzaakten. Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari op jaarbasis met 7,5 procent zijn gestegen. Economen rekenden op een stijging van 7,0 procent naar 7,2 procent. "Beleggers houden er nu rekening mee dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de geldkraan sneller dicht zal draaien. De kans dat Fed op 16 maart de beleidsrente met 0,50 procent verhoogt, is gestegen tot boven de 50 procent", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "We zouden die stap – en het klinkt misschien vreemd – toejuichen omdat het de kou een beetje uit de lucht kan halen. Voor heel 2022 hebben beleggers op de rentetermijnmarkt inmiddels zeven rentestappen van 0,25 procent door de Fed ingeprijsd. Het is vooral het tempo van de verwachte rentestijging wat beleggers nerveus maakt", voegde hij toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat het aantal faillissementen in Nederland op maandbasis is gedaald met 21 naar 116. De Duitse inflatie bedroeg in januari op jaarbasis 4,9 procent, tegen 5,3 procent in december, toen het hoogste niveau in bijna 30 jaar. De Britse economie boekte in het vierde kwartaal een groei van 1,0 procent, net als in het derde kwartaal. De Britse industrie produceerde op maandbasis 0,3 procent meer. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in februari is gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 67,2 eind januari naar 61,7 halverwege deze maand.



De euro/dollar noteerde op 1,1401. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1391 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1427 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent hoger. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten negen van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unilever met een winst van 4,2 procent, nadat het aandeel donderdag juist nog ruim een procent daalde na tegenvallende kwartaalcijfers. Shell steeg vrijdag 1,5 procent, Adyen won 1,0 procent en RELX noteerde 1,0 procent hoger. Het zijn vooral de techaandelen die het vandaag zwaar hebben. ASML en ASMI verloren 2,5 en 4,5 procent. Prosus daalde 3,5 procent en Just Eat Takeaway verloor 6,2 procent. In de Midkap ging OCI aan kop met een winst van 1,9 procent, Fagron steeg 0,6 procent, terwijl Inpost 5,2 procent daalde. Aperam daalde 1,6 procent, na cijfers. Jefferies noemde de cijfers van Aperam sterk. De afgegeven outlook betekent volgens de zakenbank dat de consensus met 10 tot 12 procent zal stijgen. Bij de smallcaps sloot NX Filtration vlak na cijfers. CTP was de enige stijger. Het aandeel Euronext daalde 2,6 procent. De kwartaalcijfers van het beursbedrijf werden door UBS evenwel gewaardeerd. Meevallende inkomsten compenseren voor hogere kosten. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.495,94 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.