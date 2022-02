Wall Street koerst af op lager opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een vlakke opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel vrijwel onveranderd.

Vrees over het tempo waarin de Fed de rente gaat verhogen, zal de stemming vrijdag blijven drukken. Wall Street is donderdag al lager gesloten, nadat bekend werd dat de inflatie in januari verder is opgelopen. De consumentenprijzen stegen in januari op jaarbasis met 7,5 procent. Economen rekenden op een stijging van 7,0 procent naar 7,2 procent.

James Bullard, voorzitter van de Federal Reserve in St. Louis, zette Wall Street verder onder druk met de opmerking dat hij graag zou zien dat de Fed de rente met 1 procentpunt verhoogt tijdens de drie volgende beleidsvergaderingen van de centrale bank.

Daarentegen zei Loretta Mester, president van de Fed in Cleveland, dat het onwaarschijnlijk is dat ze volgende maand een verhoging van meer dan 0,25 procentpunt zal steunen.

"Nu de centrale bank achter de feiten aan lijkt te lopen, denken we dat het beleid snel zal moeten worden aangepast, maar niet met te grote stappen, omdat dit een aanzienlijk risico voor de markten en de economie met zich mee zou brengen", zei marktanalist Rick Rieder van BlackRock.

"Dus hoewel de tijd is gekomen om het beleid aanhoudend en agressief te terug te draaien van accommoderend naar een meer neutraal en passend beleid, zal de uitvoer een stevige uitdaging zijn voor de beleidsmakers", voegde hij toe.

Volgens marktanalist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is inflatie een politieke kwestie geworden. "Dit baart ons zorgen. We zien een toenemend risico voor monetaire beleidsfouten. Dit is het grootste risico wat we in 2022 zien", zei hij.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS slechts het consumentenvertrouwen geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,1408. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1391 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1427 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Comcast's NBC Universal legt de laatste hand aan een plan om zijn samenwerking met Hulu drastisch te veranderen. Onderdeel van het plan is om spraakmakende programma's voortaan te streamen op zijn eigen streamingplatform. Comcast daalde voorbeurs 0,4 procent.

Twitter steeg 0,7 procent, nadat het social mediabedrijf meldde een overeenkomst te hebben gesloten met Morgan Stanley en Wells Fargo voor de versnelde inkoop van eigen aandelen ter waarde van 2 miljard dollar. In totaal zal Twitter voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen, maar de helft daarvan moet vlot gebeuren, zo liet het weten bij de jaarcijfers eerder deze week.



Elon Musk zei te verwachten dat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX binnenkort in staat zal moeten zijn om tegen aanzienlijk lagere kosten ruimtevluchten aan te kunnen bieden.

Astra Space noteerde vrijdag voorbeurs 6,4 procent lager, nadat het concern donderdag 26 procent lager sloot, nadat één van zijn raketten problemen ondervond tijdens de eerste lancering van het bedrijf vanuit Florida.

Zillow noteerde voorbeurs 14 procent hoger, na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,8 procent lager op 4.504,08 punten. De Dow Jones index eindigde 1,5 procent in het rood op 35.241,59 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,1 procent tot 14.185,64 punten.