Prima jaar voor Mercedes-Benz

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Mercedes-Benz heeft volgens de voorlopige cijfer over 2021 een goed jaar achter de rug, waarin het de eigen doelstelling voor het segment Cars & Vans wist te overtreffen. Dit bleek vrijdag uit de voorlopige jaarresultaten van de Duitse autofabrikant. De onderneming realiseerde bij het genoemde segment een rendement op de omzet van 12,7 procent, afgezet tegen een doelstelling van 10 tot 12 procent. In het vierde kwartaal kwam dit rendement zelfs uit op 15,0 procent, terwijl er nog altijd tekorten bestaan in de aanvoer van halfgeleiders. De fabrikant sprak vrijdag onder andere van solide prijzen. Over 2021 verwacht het bedrijf bij Cars & Vans een aangepast bedrijfsresultaat (EBIT) van ongeveer 14,0 miljard euro. Voor het segment Mobility wordt een EBIT voorzien van circa 3,4 miljard euro. De relatief nieuwe groep Trucks & Buses behaalde over het afgelopen boekjaar naar verwachting een vrije kasstroom van ongeveer 8,5 miljard euro en dat ligt net onder het niveau van een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

