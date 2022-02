Bank of American haalt Europese bankaandelen van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het advies voor Europese bankaandelen verlaagd van Overwogen naar Marktgewogen. De analisten van de Amerikaanse bank denken dat de stijgende rentes al voldoende zijn ingeprijsd in de koersen van de bankaandelen, nadat de koersen sinds eind 2020 met meer dan 50 procent stegen. De macro-verwachtingen van Bank of America tonen geen verder opwaarts potentieel meer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.