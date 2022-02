Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat donderdag de Amerikaanse inflatiedata over januari bevestigden dat de Federal Reserve zich weinig terughoudendheid kan veroorloven in een actief rentebeleid.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,7 procent op 466,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 15.407,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 7.033,48 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,7 procent naar 7.621,33 punten.

Het lijkt erop dat het deel van de markt dat nog geen rekening hield een steviger Fed-beleid, alsnog overstag gaat en de posities in aandelen daarop aanpast.

Grondstofaandelen en techfondsen hebben in het vierde kwartaal tot dusver het sterkst de winstverwachtingen verslagen, volgens Bank of America, terwijl bedrijven in de gezondheidszorg en maakindustrie tegenvallen.

Ongeveer een kwart van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 heeft de resultaten over het vierde kwartaal gepubliceerd en 53 procent van de cijferrapportages is beter dan verwacht als het gaat om de winst per aandeel. Dit is vrijwel in lijn met het historisch gemiddelde, volgens de analisten, die vooral zien dat bedrijven juist een beter dan verwachte omzet boeken. Tot nog toe wist 71 procent van de gerapporteerde omzetten de marktconsensus te verslaan. Dat is het hoogste percentage in zeker tien jaar, volgens Bank of America.



Macro-economisch gezien is vrijdag een luwe dag. Duitsland bevestigde over januari de daling van het inflatiepeil naar 4,9. De Britse industrie liet in december een lichte stijging zien, terwijl de economie van het land in het vierde kwartaal een stabiele groei liet zien van 1 procent.

Voor de Verenigde Staten volgt vanmiddag alleen het voorlopige consumentenvertrouwen over februari, zoals dat gemeten wordt door de universiteit van Michigan.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 90,57 dollar, terwijl voor een april-future Brent 92,00 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1396. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1387 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1434 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In een uiteindelijk wispelturig gebleken handelsweek noteerden de koersen van de belangrijkste aandelen in Parijs en Frankfurt stevig onder de slotnoteringen van donderdag. In Parijs liepen er 22 meer dan 1 procent terug, in Frankfurt waren dat er 23. Het aandeel Delivery Hero presteerde het slechtst en leverde meer dan 10 procent in. De koers van het aandeel van de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway verloor bijna 5 procent.

Het aandeel Mercedes-Benz trok daar de aandacht met een koerswinst van 3,6 procent, nadat het bedrijf vrijdag aangaf dat het in 2021 de doelstellingen heeft overtroffen. Sectorgenoot BMW steeg 1,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 verloor donderdag 1,8 procent op 4.504,08 punten, de Dow Jones index daalde 1,5 procent tot 35.241,59 punten en de Nasdaq leverde zelfs 2,1 procent in op 14.185,64 punten.