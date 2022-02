IEA: aanbodkant oliemarkt steeds problematischer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De problemen aan de aanbodkant in de oliesector lopen alleen maar op en dat zorgt voor een steeds krappere markt. Dit stelde het Internationaal Energie Agentschap vrijdag. En een krappere oliemarkt betekent hogere prijzen, voegde IEA daaraan toe. Volgens het maandrapport van IEA produceerde OPEC+ afgelopen maand 900.000 vaten per dag minder dan de doelstelling. Bron: ABM Financial News

