Valuta: euro en dollar blijven gevoelig

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag een stuk lager dan donderdag rond deze tijd van de dag en dat heeft alles te maken met de donderdag gepubliceerde inflatiecijfers over januari in de Verenigde Staten.

"De munteenheden blijven gevoelig voor rente én inflatie", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "We zagen gisteren na de Amerikaanse inflatiecijfers nogal wat hectiek met een euro op een laagste punt van circa 1,1370 dollar en een hoogste notering in de buurt van 1,1495 dollar. Inmiddels is het beeld genormaliseerd, maar markt blijft zeer alert", aldus Boele.

ABN AMRO heeft na de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank van vorig week een gewijzigde kijk op de zaken. "Wij verwachten nu een gematigde stijging van de depositorente aan het einde van het jaar. We hadden eerst helemaal geen verhoging in 2022 en 2023. Nu gaan we voor dit jaar uit van één verhoging. Beleggers gaan ervan uit dat de ECB vier keer de depositorente verhoogt in stapjes van 10 basispunten", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Boele stelde dat de markt ten opzichte van de centrale banken wel erg hoog gespannen verwachtingen koesteren. "Wij denken dat beleggers te hard op de zaken vooruitlopen. Het verschil tussen onze ramingen en die van beleggers betekent dat we nu verwachten dat de euro ten opzichte van sommige andere munten minder sterk daalt of zelfs licht stijgt. Zo verwachten beleggers ten aanzien van de Fed dit jaar vijf stappen van 25 basispunten. Wij gaan uit van vier stappen. Als onze visie uitkomt, dan gaan beleggers zowel voor de ECB als voor de Fed rekening houden met minder renteverhogingen. De grootste aanpassing in de verwachtingen is ten aanzien van de ECB. Hierdoor denken wij nog steeds dat de euro gaat dalen ten opzichte van de dollar, maar dat deze daling waarschijnlijk minder groot is dan we eerder dachten", aldus Boele.

ABN AMRO heeft de ramingen voor de euro ten opzichte van de dollar aangepast. De nieuwe raming voor de euro/dollar voor eind 2022 is 1,07 dollar. Dat was 1,05 dollar. Voor eind 2023 is de prognose nu 1,05 dollar tegen eerder 1,00 dollar.

"Wij denken verder dat de euro ten opzichte van het Britse pond nu iets kan stijgen, omdat we inschatten dat er veel minder renteverhogingen door de Bank of England zullen zijn dan waar men nu rekening mee houdt. De aanpassing in de verwachtingen rondom de ECB is minder groot dan voor de Bank of England, waardoor er voor de euro een licht opwaarts effect ontstaat ten opzichte van sterling. In onze nieuwe ramingen zitten deze factoren verwerkt", aldus de valutaspecialist.

Voor het einde van het jaar verwacht ABN AMRO nu een koers van de euro van 0,85 pond tegen 0,79 pond in de oude raming.

Macro-economisch gezien is vrijdag een luwe dag. Duitsland bevestigde over januari de daling van het inflatiepeil naar 4,9. De Britse industrie liet in december een lichte stijging zien, terwijl de economie van het land in het vierde kwartaal een stabiele groei liet zien van 1 procent.

Voor de Verenigde Staten volgt vanmiddag alleen het voorlopige consumentenvertrouwen over februari, zoals dat gemeten wordt door de universiteit van Michigan.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,1393 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8402 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag vlak op 1,3558 dollar.