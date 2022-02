Rode koersen op Beursplein 5, vooral tech heeft het zwaar

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert vrijdag 1,0 procent lager op 755,24 punten.

Na alle drukte van de afgelopen dagen, is het vandaag een stuk rustiger op het Damrak.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 2,003 procent.

"De techaandelen moeten het weer ontgelden door de rente-angst", aldus vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. "Die angst is wat doorgeschoten", vindt Van Decijk.

De vraag in de markt is te groot, vooral door de "overstimulatie" van de Amerikaanse overheid. Dat heeft de consumptie enorm aangejaagd, maar dat kan de industrie niet aan. "En dat zorgt voor problemen", wijst de vermogensbeheerder op de hoge inflatie.

"Markten prijzen een renteverhoging in", wat volgens Van Deijck ook hard nodig is. "De waardebelegger krijgt dit jaar het gelijk aan zijn zijde."

Ongeveer een kwart van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 heeft de resultaten over het vierde kwartaal geplagieerd en 53 procent van de cijferrapportages is beter dan verwacht als het gaat om de winst per aandeel. Dit blijkt uit een analyse van Bank of America. Dit is vrijwel in lijn met het historisch gemiddelde, volgens de analisten, die vooral zien dat bedrijven juist een beter dan verwachte omzet boeken. Tot nog toe wist 71 procent van de gerapporteerde omzetten de marktconsensus te verslaan. Dat is het hoogste percentage in zeker tien jaar, volgens Bank of America.

Grondstofaandelen en techfondsen hebben in het vierde kwartaal tot dusver het sterkst de winstverwachtingen verslagen, volgens de bank, terwijl bedrijven in de gezondheidszorg en maakindustrie tegenvallen.

De euro/dollar handelt op 1,1386 en olie noteerde tot 0,11 procent hoger.

Stijgers en dalers

Unilever is vrijdag koploper in de AEX met een koerswinst van 1,9 procent. Donderdag daalde het aandeel juist nog ruim een procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

KPN is de enige andere stijger met een bescheiden plus van 0,1 procent.

Het zijn vooral de techaandelen die het vandaag zwaar hebben. ASML en ASMI verliezen 1,9 en 2,2 procent. Prosus daalt 3,9 procent en Just Eat Takeaway verliest 5,1 procent.

In de Midkap zijn stijgers ook nauwelijks te vinden. Fagron wint 1,1 procent. Aperam opende na de kwartaalcijfers nog hoger, maar noteert inmiddels 1,4 procent in het rood. Jefferies noemde de cijfers van Aperam sterk. De afgegeven outlook betekent volgens de zakenbank dat de consensus met 10 tot 12 procent zal stijgen.

Alfen en Inpost zijn de grootste dalers met verliezen van 3,4 en 4,0 procent.

Bij de smallcaps daalt NX Filtration 1,1 procent na cijfers. Kendrion is de grootste daler met een koersverlies van 3,8 procent.

Het aandeel Euronext daalt 4,5 procent. De kwartaalcijfers van het beursbedrijf werden door UBS evenwel gewaardeerd. Meevallende inkomsten compenseren voor hogere kosten.