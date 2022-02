Kepler verlaagt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor het aandeel Unilever verlaagd van 59,00 naar 55,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de resultaten, die donderdag werden gepubliceerd. Het is volgens Kepler de vraag of Unilever voldoende doet om de perspectieven te verbeteren, nu het bedrijf onder andere grote overnames uitsluit. Kepler wees daarbij ook op de aankondiging van een aandeleninkoop ter waarde van 3 miljard euro, maar gaf aan dit allemaal waarschijnlijk geen wijzigingen teweeg brengt en dat het bestuur onder druk blijft staan om drastischer maatregelen te nemen. Het aandeel Unilever noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,7 procent hoger op 45,03 euro. Bron: ABM Financial News

