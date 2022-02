ASMI en universiteit Helsinki breiden samenwerking uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASMI en de universiteit van Helsinki hebben vrijdag een nieuwe vijfjarige samenwerkingsovereenkomst aangekondigd. ASMI en de universiteit werken al 20 jaar samen op het gebied van Atomic Layer Deposition. ASMI gaat onder de nieuwe overeenkomst de investeringen in de universiteit vergroten met de komst van een Atomic Layer Deposition Center of Excellence. Doel van de samenwerking is komen tot nieuwe processen en materialen. Bron: ABM Financial News

