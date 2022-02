AEX fors lager van start gegaan, Unilever als enige in het groen

Het hoofd probleem is dat men vastgoed teveel als speculatie heeft gebruikt omdat de rente bewust laag gehouden is .(en niet dadelijk zal stijgen)

Vastgoed heeft zijn naam niet gestolen (je koopt en verhuurd dan heb je de huuropbrengst )

Die zekerheid heb je maar nu nog iets kopen met de bedoeling van meerwaarde ?

De prijzen van vastgoed is 15 tot 20 % overdreven .

De rente houd men hoog door aankoop obligatie (In 2008 is men daarmee begonnen )

Niks doen en in aandelen blijven zitten vind ik op dit moment de beste optie .

