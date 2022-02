Dimensional vergroot belang in BAM fractioneel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dimensional Fund Advisors heeft een groter belang in BAM gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 8 februari 2022. Dimensional meldde een kapitaalbelang van 3,01 procent met een stemrecht van 2,92 procent. Op 9 november 2020 meldde Dimensional nog een kapitaalbelang van 2,99 procent met een stemrecht van 2,88 procent. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. Bron: ABM Financial News

