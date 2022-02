Daling Duitse inflatie bevestigd

quote: Stephanus1987 schreef op 11 februari 2022 08:30:

Hopelijk gaan we dit soort berichten vaker zien komende maanden.

Hopelijk gaan we dit soort berichten vaker zien komende maanden.

En waarom hoop jij hierop? De rente moet omhoog want het ontwricht het gehele financiele systeem. De ECB moet oppassen dat de EU niet nog verder onder hoog spanning komt te staan. Want voor noordelijke landen zou juist de rente omhoog moeten. Maar ja die zuidelijke landen kunnen dit niet aan en raken dan sneller in recessie.... De UK heeft dus een juiste beslissing genomen om de EU te verlaten, zij verhogen wel al 2x de rente al is het minimaal, maar zij kunnen dit nu zelfstandig beslissen. NL blijft achter, inflatie blijft nog wel even op een hoog gemiddelde +6-8%! Je ziet zelfs de oost europesche landen de rente verhogen.... EU blijft hopeloos achter. US gaat hard verhogen EU moet echt volgen.... Maar goed zal niet gebeuren, we blijven het kneusje van de wereld als continent...