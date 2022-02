'Sterk kwartaalrapport Aperam'

Aperam verpulverd verwachtingen in alle opzichten een koersstijging van 25 % zou het aandeel niets eens recht doen vandaag !!!



Alle adviezen gaan naar kopen en de koersdoelen kunnen allemaal naar minimaal € 100,- en dan heeft Aperam nog maar een k/w van minder dan 10.



BASIC EARNINGS PER SHARE OF EUR 12.21 IN 2021, COMPARED TO EUR 2.19 IN 2020



NET INCOME OF EUR 968 MILLION IN 2021, COMPARED TO EUR 175 MILLION IN 2020