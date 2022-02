Winstdaling Volksbank in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft in 2021 de winst zien dalen, door een combinatie van aanhoudende druk op de rentebaten en hogere operationele lasten. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de bank. De nettowinst daalde met 7 procent naar 162 miljoen euro. Als deze post wordt gecorrigeerd voor incidentele posten, daalde de nettowinst zelfs met 30 procent naar 145 miljoen euro. In 2020 was er een reorganisatievoorziening van 45 miljoen euro voor belasting en in 2021 een positief resultaat van 22 miljoen euro, eveneens voor belasting, als gevolg van een herwaardering gerelateerd aan een eerdere DGS-bijdrage in het kader van het faillissement van DSB. De totale baten daalden met 10 procent naar 827 miljoen euro dit jaar en ook hierbij noemde de bank blijvende druk op de rentebaten. De operationele lasten stegen met 2 procent naar 667 miljoen euro, ondanks een positieve omslag van 67 miljoen euro in incidentele posten. De gecorrigeerde operationele lasten van de Volksbank stegen met 14 procent door hogere personeelskosten en wettelijke heffingen, en de implementatie van de nieuwe strategie. De Tier 1 kernkapitaalratio lag eind 2021 op 22,7 procent. Dat was een jaar eerder nog 31,2 procent. Het dividendvoorstel over 2021 omvat in totaal 97 miljoen euro, gelijk aan 60 procent van de geboekte winst. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.