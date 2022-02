Scherp lagere opening AEX voorzien door rentevrees

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een flink lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,4 procent.

Donderdag verspeelde het Damrak op een zeer drukke cijferdag nog de openingswinsten na publicatie ’s middags van Amerikaanse inflatiecijfers. De handelsdag werd afgesloten met een verlies van 1,0 procent op 762,65 punten.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel bleek dat de prijzen in januari op jaarbasis zijn gestegen met 7,5 procent. Economen hadden een prijsstijging van 7,0 naar 7,2 procent verwacht. De kerninflatie bedroeg in januari op jaarbasis 6,0 procent, waar economen 5,5 procent hadden voorspeld.

De jaarlijkse rente op Amerikaanse staatsschuld met een looptijd van 10 jaar steeg vrijdag na de cijfers scherp naar het hoogste niveau in 2 jaar tijd, van 1,93 procent naar 2,03 procent. ING sprake in een reactie de verwachting uit dat de Federal Reserve agressief zal moeten reageren, waardoor een renteverhoging met 50 basispunten in maart nu op tafel ligt.

Ook in Europa is de inflatie hard opgelopen en zorgen daarover weerspiegelen zich onder meer in het rendement op tienjarige Italiaanse staatsobligaties. Die steeg donderdag met maar liefst 14 basispunten naar 1,92 procent.

De afgelopen twee jaar kocht de Europese Centrale Bank onder meer veel Italiaanse staatsobligaties op, waardoor de risicovergoeding nog steeds lager is dan de vergelijkbare Amerikaanse ‘treasury’. Aan dit opkoopprogramma komt naar verwachting later dit jaar een einde.

Wall Street deed donderdag een poging om de schade te beperken, maar moest in de loop van de handelsdag toch steeds meer terrein prijs geven. Hoofdgraadmeter S&P 500 verloor uiteindelijk 1,8 procent. Techbeurs Nasdaq daalde 2,1 procent.

In Azië, waar Japan vanochtend de deuren gesloten hield, blijven de verliezen binnen de perken. Sydney en Seoel zijn de grootste dalers met verliezen tot een procent.

De olieprijs steeg donderdag nipt, na een vrij volatiele sessie. Bij een settlement van 89,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Uit het maandrapport van de OPEC bleek dat de verwachte groei van de mondiale vraag naar olie in 2022 ongewijzigd is gebleven op 4,2 miljoen vaten olie per dag.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in januari.

Bedrijfsnieuws

In heel 2021 steeg de omzet van Aperam van 3,6 miljard euro naar 5,1 miljard euro. De aangepaste EBITDA liep daarnaast op van 293 naar ruim een miljard euro. Afgelopen jaar verdiende de fabrikant 968 miljoen euro. Aperam stelt aandeelhouders een dividend voor van 2,00 euro per aandeel. Dat was 1,75 euro. Ook gaat Aperam voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Voor het lopende eerste kwartaal rekent Aperam op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het vierde kwartaal.

De omzet van Euronext kwam in heel 2021 bijna 47 procent hoger uit op 1,3 miljard euro. De nettowinst kwam op ruim 413 miljoen euro, een stijging van 31 procent. Euronext stelt voor de helft daarvan uit te keren als dividend, wat neerkomt op 1,93 euro per aandeel.

De water- en drankenfilteraar uit Enschede NX Filtration behaalde in 2021 meer omzet dan voorzien en rekent op een verdubbeling in 2022 naar 8 tot 10 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 1,8 procent op 4.504,08 punten, de Dow Jones index daalde 1,5 procent tot 35.241,59 punten en de Nasdaq leverde zelfs 2,1 procent in op 14.185,64 punten.