Update: Omzet NX Filtration versnelt

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in 2021 meer omzet behaald dan voorzien en rekent op een verdubbeling in 2022. Dit maakte de water- en drankenfilteraar uit Enschede, die sinds deze zomer een notering heeft aan de beurs van Amsterdam, vrijdagochtend bekend.

De omzet trok met 281 procent aan tot 4,1 miljoen euro. Daarbij was er een sterke versnelling zichtbaar in de tweede jaarhelft, met een omzetgroei van 420 procent. De omzet lag daarmee boven de 3,7 miljoen euro waarop bij de IPO en de halfjaarcijfers werd gemikt.

In het afgelopen halfjaar steeg de brutomarge naar 58,7 procent tegen 47,9 procent in de eerste helft van 2021. In heel 2021 lag de marge op 55,0 procent, wat lager was dan de 56,9 procent in 2020. Deze margedaling verklaarde NX door een verandering in de productmix.

Maar volgens CEO Michiel Staatsen verbeterde de situatie in de tweede jaarhelft al aanzienlijk.

De EBITDA bleef met 13,3 miljoen euro wel negatief. In 2020 was dit een verlies van 2 miljoen euro. Vooral de kosten gerelateerd aan de beursgang in Amsterdam drukten op het resultaat. Exclusief de beursgang bedroeg het verlies 3,7 miljoen euro.

Onder de streep restte in 2021 een verlies van krap 4,1 miljoen euro tegen een verlies van 2,1 miljoen euro een jaar eerder.

De kas van NX was in december voor ruim 133 miljoen euro gevuld. Dat was dankzij de beursgang flink meer dan de 6,6 miljoen euro eind 2020.

Outlook

Voor 2022 rekent NX Filtration op een omzet van 8 tot 10 miljoen euro.

In tegenstelling tot de halfjaarcijfers noemde NX vrijdag geen stand van het orderboek.

De internationale groei ontwikkelt zich volgens de topman evenwel "mooi", wat terug te zien is in het aantal pilots. Eind 2021 liepen er 85 pilots, tegen 18 aan het einde van 2020. En op korte termijn verwacht NX op 111 pilots te zitten, waarmee het ruim over de helft zit van de doelstelling voor de middellange termijn van 200 pilots. "Een sterke groei", concludeerde Staatsen vrijdag.

Over de toekomstige winstgevendheid wilde NX niet veel zeggen. "De kosten gaan voor de baten uit", aldus Staatsen. Onder meer wordt er door NX geld gestoken in R&D en de uitbreiding van de capaciteit. "We investeren in de groei."

En de brutomarge gaat stijgen naarmate er meer schaalvoordelen worden behaald, ook dit jaar al.

In 2025 kan de EBITDA van NX volgens zakenbank Kempen boven nul uitkomen en in 2027 tussen de 60 en 65 miljoen euro liggen.

Update: om reactie CEO en meer informatie toe te voegen.