Omzet NX Filtration versnelt

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft in 2021 meer omzet behaald dan voorzien en rekent op een verdubbeling in 2022. Dit maakte de water- en drankenfilteraar uit Enschede, die sinds deze zomer een notering heeft aan de beurs van Amsterdam, vrijdagochtend bekend.

De omzet trok met 281 procent aan tot 4,1 miljoen euro. Daarbij was er een sterke versnelling zichtbaar in de tweede jaarhelft, met een omzetgroei van 420 procent. De omzet lag daarmee boven de 3,7 miljoen euro waarop bij de IPO en de halfjaarcijfers werd gemikt.

In het afgelopen halfjaar steeg de brutomarge naar 58,7 procent tegen 47,9 procent in de eerste helft van 2021. In heel 2021 lag de marge op 55,0 procent, wat lager was dan de 56,9 procent in 2020. Deze margedaling verklaarde NX door een verandering in de productmix.

De EBITDA bleef met 13,3 miljoen euro wel negatief. In 2020 was dit een verlies van 2 miljoen euro. Vooral de kosten gerelateerd aan de beursgang in Amsterdam drukten op het resultaat. Exclusief de beursgang bedroeg het verlies 3,7 miljoen euro.

Onder de streep restte in 2021 een verlies van krap 4,1 miljoen euro tegen een verlies van 2,1 miljoen euro een jaar eerder.

De kas van NX was in december voor ruim 133 miljoen euro gevuld. Dat was dankzij de beursgang flink meer dan de 6,6 miljoen euro eind 2020.

Outlook

Voor 2022 rekent NX Filtration op een omzet van 8 tot 10 miljoen euro.