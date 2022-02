Flinke winststijging voor Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het vierde kwartaal conform verwachting meer winst geboekt en besloot tot het verhogen van het dividend en het inkopen van eigen aandelen. Dit blijkt vrijdag uit de cijfers van de specialist in roestvast staal. "Het vierde kwartaal op rij met een recordresultaat", zei CEO Timoteo Di Maulo in een toelichting. Dit is volgens de topman te danken aan de goede marktomstandigheden. En op basis van het orderboek belooft de eerste helft van 2022 ook goed te worden, aldus de CEO. Dat biedt ook de kans volgens Di Maulo om aandeelhouders goed te belonen. Aperam boekte op een omzet van 1,4 miljard euro een aangepaste EBITDA van 345 miljoen euro. Analisten hadden gerekend op 303 miljoen euro, nadat de fabrikant zelf had aangegeven dat de EBITDA in het vierde kwartaal hoger zou uitvallen dan de 278 miljoen euro in het derde kwartaal. De schattingen van de analisten liepen uiteen van 292 miljoen tot 314 miljoen euro. Netto verdiende Aperam in het vierde kwartaal 438 miljoen euro. De vrije kasstroom steeg op kwartaalbasis van 90 naar 132 miljoen euro. Aperam had ook de verwachting afgegeven dat de kasstroom zou stijgen. In heel 2021 steeg de omzet van Aperam van 3,6 miljard euro naar 5,1 miljard euro. De aangepaste EBITDA liep daarnaast op van 293 naar ruim een miljard euro. Afgelopen jaar verdiende de fabrikant 968 miljoen euro. Aperam stelt aandeelhouders een dividend voor van 2,00 euro per aandeel. Dat was 1,75 euro. Ook gaat Aperam voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal rekent Aperam op een iets hogere aangepaste EBITDA vergeleken met het vierde kwartaal. Ook de schuld zal iets stijgen, verwacht de fabrikant. Bron: ABM Financial News

