Europese beurzen openen fiks lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een flink lagere opening tegemoet, na het stevige verlies donderdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 226 punten voor de Duitse DAX, een min van 99 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 88 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een volatiele sessie voor de Europese beurzen, zeker na het verschijnen van Amerikaanse inflatiedata.

De Duitse tienjaarsrente noteerde op 0,30 procent, wat het hoogste niveau is in ruim drie jaar.

Nu ongeveer een kwart van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 de boeken over het vierde kwartaal heeft geopend, blijkt 53 procent van de cijferrapportages beter dan verwacht als het gaat om de winst per aandeel. Dit schreef Bank of America donderdag in een analyse.

Dit is vrijwel in lijn met het historisch gemiddelde, volgens de analisten, die vooral zien dat bedrijven juist een beter dan verwachte omzet bekendmaken. Tot nog toe wist 71 procent van de gerapporteerde omzetten de marktconsensus te verslaan. Dat is het hoogste percentage in zeker tien jaar, volgens Bank of America.

Grondstofaandelen en techfondsen hebben in het vierde kwartaal tot dusver het sterkst de winstverwachtingen verslagen, volgens de analisten, terwijl bedrijven in de gezondheidszorg en maakindustrie tegenvallen.

Op macro-economisch vlak was er donderdag verder aandacht voor de winterramingen van de Europese Commissie. Brussel verwacht dat de economische groei in de EU, na een vertraging deze winter in de loop van 2022 weer zal aantrekken.

De Commissie voorspelt in het rapport dat de economie van de EU, na een flinke groei met 5,3 procent in 2021, in 2022 met 4,0 procent zal groeien. Voor 2023 wordt een groei voorzien van 2,8 procent.

Voor de eurozone wordt in 2022 eveneens een groei van 4,0 procent verwacht. De groei zal naar verwachting in 2023 vertragen naar 2,7 procent.

Daarnaast stelde de Commissie zijn inflatieprognoses opwaarts bij. Voor de eurozone voorziet de Commissie een stijging van de inflatie van 2,6 procent naar 3,5 procent in 2022 met een piek van 4,8 procent in het huidige eerste kwartaal, waarna een daling wordt voorzien tot 1,7 procent in 2023.



Bedrijfsnieuws

De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen, en ook onderliggend trok de groei aan. Het bedrijf gaf evenwel een teleurstellende outlook voor de marge in 2022 af, merkten verschillende analisten op. Het aandeel daalde ruim een procent.

Credit Suisse leed in het vierde kwartaal een groter dan verwacht verlies en kondigde aan dat 2022 een overgangsjaar wordt, nadat de reputatie en de kapitaalpositie van de Zwitserse bank vorig jaar stevige tikken te verwerken kreeg. Het aandeel verloor meer dan 6,5 procent.

Siemens heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de winst en omzet zien aantrekken, nadat de focus door het bedrijf werd verlegd naar technologie. Het aandeel steeg meer dan 4,5 procent en ging daarmee aan kop in Frankfurt.

Koploper in Parijs was de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield na goed ontvangen kwartaalcijfers. Het aandeel steeg zo'n 8 procent.

RELX heeft in 2021 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2020 en wil dit jaar weer eigen aandelen inkopen. Het aandeel eindigde toch zo'n 2 procent lager.

Delivery Hero heeft in het vierde kwartaal meer bestellingen verwerkt, waardoor de omzet steeg. Het aandeel verloor desondanks meer dan 30 procent omdat de outlook teleurstellend was.

De cijfers van ArcelorMittal werden niet goed ontvangen, ondanks dat de winst in 2021 hard is gestegen. Het aandeel daalde ruim een procent.

Euro STOXX 50 4.199,32 (-0,1%)

STOXX Europe 600 472,35 (-0,2%)

DAX 15.490,44 (+0,05%)

CAC 40 7.101,55 (-0,4%)

FTSE 100 7.672,40 (+0,4%)

SMI 12.313,16 (-0,4%)

AEX 762,65 (-1,0%)

BEL 20 4.122,70 (+0,5%)

FTSE MIB 27.190,20 (+0,2%)

IBEX 35 8.886,20 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een rode opening.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al flink lager gesloten.

Veel aandacht ging uit naar inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari met 7,5 procent gestegen op jaarbasis. Economen hadden een prijsstijging van 7,0 naar 7,2 procent verwacht. De kerninflatie bedroeg in januari op jaarbasis 6,0 procent, waar economen 5,5 procent hadden voorspeld.

"Die lasten hebben doorgaans even tijd nodig om prijsverhogingen te verwerken, maar als dat proces eenmaal op gang is gekomen, vlakken die niet zo snel weer af, zoals we dat bij energieprijzen doorgaans wel zien", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Dit is de belangrijkste bron van zorg in het inflatiebericht van de Verenigde Staten.".

Marktanalist Matt Weller van Forex.com zei dat een opmerkelijke sprong van de kerninflatie de Fed zou kunnen overtuigen om agressiever te handelen en de rente in maart niet met 25 maar met 50 basispunten te verhogen. Ook rekenen marktkenner erop dat de Fed de rente mogelijk bij elke rentevergadering dit jaar zal moeten verhogen.

Voorzitter van de St. Louis Fed James Bullard, die bekend staat als havik in het beleidscomité van de Fed, vindt dat de centrale bank de rente agressief moet gaan verhogen, om te beginnen met 50 basispunten in maart. Op 1 juli zou de rente volgens Bullard, die dit jaar stemrecht heeft, cumulatief met 100 basispunten verhoogd moeten zijn.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 2,05 procent. Dit is het hoogste niveau in ruim twee jaar.

Beleggers richten zich momenteel ook op de kwartaalcijfers, waarbij ze proberen in te schatten hoe Amerikaanse bedrijven de hogere inflatie en de verstoringen van de aanvoerketen pareren.

"De winsten en omzetten zijn over het algemeen redelijk goed in vergelijking met de verwachtingen aan het begin van dit kwartaal, dus dat is een positieve factor in de markt", zei marktanalist Lisa Erickson van US Bank Wealth Management.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week harder is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 16.000 tot 223.000. Economen hadden vooraf gerekend op 230.000 nieuwe aanvragen.

De olieprijs is donderdag licht gestegen na een vrij volatiele sessie. Bij een settlement van 89,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Uit het maandrapport van de OPEC bleek dat de verwachte groei van de mondiale vraag naar olie in 2022 ongewijzigd is gebleven op 4,2 miljoen vaten olie per dag.

Bedrijfsnieuws

Disney steeg meer dan 3 procent, nadat de entertainmentreus woensdagavond beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde. Het aantal abonnees voor streamingdienst Disney+ bedroeg ultimo 2021 129,8 miljoen, tegenover 118,1 miljoen abonnees in het voorgaande kwartaal, terwijl de markt rekende op 124,7 miljoen abonnees.

Twitter heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer gebruikers aan zich gebonden en meer omzet geboekt. In 2022 denkt Twitter dat de omzet met 20 tot 25 procent zal stijgen ten opzichte van de 5,08 miljard dollar in 2021. In 2023 wil Twitter ten minste 7,5 miljard dollar omzet realiseren. Daarvoor zijn 315 miljoen gebruikers nodig. Het aandeel daalde 2 procent.

Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft in het vierde kwartaal ruimschoots voldaan aan de marktverwachtingen, met een stijgende omzet en winst, dankzij een sterke volumegroei bij het Marlboro-merk. Het aandeel steeg bijna een procent.

PepsiCo daalde ruim 2 procent. De frisdrankgigant boekte het afgelopen kwartaal evenwel een nettowinst van 1,32 miljard dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, op een omzet van 25,25 miljard dollar en overtrof daarmee de verwachtingen.

Ook Coca-Cola presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel steeg donderdag een half procent.

Uber heeft het afgelopen kwartaal een 83 procent hogere omzet geboekt, geholpen door een herstel van zijn rittenactiviteiten en een aanhoudende vraag naar maaltijdbezorging, ondanks dat veel restaurants de deuren weer mochten openen. Het aandeel verloor toch meer dan 6 procent.

Tesla leverde 3 procent in. De producent van elektrische auto's is aangeklaagd wegens discriminatie en intimidatie binnen het bedrijf.

S&P 500 index 4.504,08 (-1,8%)

Dow Jones index 35.241,59 (-1,5%)

Nasdaq Composite 14.185,64 (-2,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag lager.

Nikkei 225 27.696,08 (slotstand 10 feb)

Shanghai Composite 3.478,72 (-0,2%)

Hang Seng 24.774,34 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1384. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1434.

USD/JPY Yen 116,11

EUR/USD Euro 1,1384

EUR/JPY Yen 132,18

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Januari def. (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (VK)

08:00 Handelsbalans - December (VK)

08:00 Industriële productie - December (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aperam - Cijfers vierde kwartaal (Lux)

07:00 Orange Belgium - Cijfers vierde kwartaal (Bel)