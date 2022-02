Olieprijs stijgt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen na een vrij volatiele sessie. Bij een settlement van 89,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Volgens analist Edward Moya van Oanda zijn er geen onmiddellijke veranderingen in de outlook voor de oliemarkten, waardoor de prijzen verder kunnen stijgen. Veel aandacht ging uit naar het maandrapport van de OPEC, waarin het de verwachte groei van de mondiale vraag naar olie in 2022 handhaafde op 4,2 miljoen vaten olie per dag. De olieprijzen herstelden in januari, nu de economie steeds verder open gaat en de coronavrees afneemt. Anderzijds zorgen geopolitieke spanningen ook voor een hogere olieprijs, concludeerde de OPEC. Woensdag steeg de olieprijs na een onverwachte afname van de Amerikaanse olievoorraden. Die daalden afgelopen week met bijna 5 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

