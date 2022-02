Recordkwartaal Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het vierde kwartaal van 2021 flink hogere resultaten behaald, wat resulteerde in een recordkwartaal. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de beursuitbater. CEO Stéphane Boujnah wees op de succesvolle integratie van Euronext Securities Copenhagen en de bijdrage van Borsa Italiana Group. Afgelopen jaar profiteerde de beursuitbater sterk van de overnames die het deed, zoals die van de Italiaanse beurs in april 2021. Die acquisitie hielp Euronext in het vierde kwartaal aan een 59,5 procent hogere omzet van 370,1 miljoen euro, de hoogste omzet ooit. In het derde kwartaal lag de omzetgroei nog op ruim 71 procent. Op vergelijkbare basis was sprake van een omzetgroei van 4,3 procent. Die groei lag in het derde kwartaal van 2021 op 10,2 procent. De inkomsten uit beurstransacties stegen in het vierde kwartaal met ruim 50 procent, de omzet uit clearing en post-trade-afhandeling met zo'n 59 procent en de inkomsten uit nieuwe beursnoteringen met bijna 36 procent. De groei bij deze takken lag in het derde kwartaal op respectievelijk 64, 86 en 42 procent. De EBITDA steeg in het vierde kwartaal met ruim 64 procent tot 208,2 miljoen euro en onder de streep bleef voor Euronext een nettowinst van 112,7 miljoen euro over. Dat was in het derde kwartaal zo'n 116 miljoen euro. Analisten rekenden voor het vierde kwartaal gemiddeld op 108 miljoen euro. De omzet kwam in heel 2021 bijna 47 procent hoger uit op 1.299 miljoen euro. De nettowinst kwam op ruim 413 miljoen euro, een stijging van 31 procent. Euronext stelt voor de helft daarvan uit te keren als dividend, wat neerkomt op 1,93 euro per aandeel. De operationele kosten liepen in 2021 met bijna 50 procent op naar 546 miljoen euro, onder meer door het integreren van Borsa Italiana. Daarmee bleef Euronext wel onder de eigen kosten guidance. Outlook In november 2021 presenteerde Euronext nieuwe groeiplannen. Tot 2024 mikt de beursuitbater op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 4 procent en een EBITDA groei van 5 tot 6 procent. Verder moeten de kapitaaluitgaven uitkomen op 3 tot 5 procent van de totale omzet. Het aandeel Euronext sloot donderdag fractioneel hoger op 84,70 euro. Bron: ABM Financial News

