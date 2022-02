AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 1,0 procent tot 762,65 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,9 procent.

Naast een golf aan bedrijfscijfers, van onder meer Unibail-Rodamco-Westfield, Unilever en ArcelorMittal, lag het zwaartepunt van de handelsdag donderdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel bleek dat de prijzen in januari op jaarbasis zijn gestegen met 7,5 procent. Economen hadden een prijsstijging van 7,0 naar 7,2 procent verwacht. De kerninflatie bedroeg in januari op jaarbasis 6,0 procent, waar economen 5,5 procent hadden voorspeld.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het verschijnen van de inflatiecijfers naar 2,01 procent en daarmee het hoogste niveau in ruim twee jaar.

De hoge inflatie in de VS zorgt voor druk op de Fed, zei ING. "De inflatie staat op zijn hoogste niveau in 40 jaar en het is niet alleen het percentage dat de Fed zorgen zou moeten baren, maar ook de omvang van het prijszettingsvermogen van bedrijven. Nu de lonen, grondstofprijzen en de spanningen in de toeleveringsketen allemaal bijdragen, zal de Fed agressief moeten reageren, waarbij de kans reëel is dat de centrale bank ervoor kiest om zijn vastberadenheid te laten zien door de rente in maart met 50 basispunten te verhogen", zei ING.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de Nederlandse consumentenprijzen in januari op jaarbasis met 6,4 procent zijn gestegen, na een toename van 5,7 procent in december. De Nederlandse industrie heeft in december bijna 12,6 procent meer geproduceerd.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS tevens het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week harder is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 16.000 tot 223.000. Economen hadden vooraf gerekend op 230.000 nieuwe aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,1486. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1427 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1422 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,2 procent hoger. Het maandrapport van de OPEC bevestigde de verwachte groei van de vraag naar olie in 2022.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten acht van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 8,0 procent. Het vastgoedfonds publiceerde zijn kwartaalcijfers. De resultaten verrasten niet, zo oordeelde JPMorgan Cazenove.

RELX daalde 1,8 procent na cijfers. Het databedrijf boekte in 2021 meer omzet en een hoger onderliggende operationeel resultaat.

Ook ArcelorMittal wist met een min van 1,1 procent niet te overtuigen met zijn resultaten. Toch viel de winst volgens Jefferies licht mee en worden aandeelhouders goed beloond door de staalreus.

Unilever daalde met 1,3 procent. "De hoge inflatie is dodelijk voor de marges van het bedrijf", stelde ING. Degroof Petercam wees ook op de teleurstellende margevooruitzichten en verlaagde het koersdoel naar 48,00 euro.

Just Eat Takeaway was met een verlies van 6,0 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen.

In de AMX ging het helemaal mis voor Flow Traders. De flitshandelaar daalde maar liefst 9,8 procent na cijfers. Flow moet flink investeren om marktaandeel te winnen en dat drukt de handelsinkomsten, zo merkte ING op.

SBM Offshore daalde 6,8 procent, na cijfers. Fagron wist na de kwartaalupdate het groen ook niet te vinden met een min van 0,3 procent, waarbij Kepler Cheuvreux van een gemengd kwartaalrapportage sprak.

In de AScX wonnen vastgoedfondsen Wereldhave en Vastned respectievelijk 10,2 en 6,4 procent na cijfers. Vastned boekte goede resultaten volgens Degroof Petercam.

Het lokaal genoteerde Brill daalde 1,7 procent. CEO Peter Coebergh legt bij de komende jaarvergadering zijn functie neer.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.562,83 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.