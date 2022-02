Video: AEX krijgt nog flinke tik Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX zal nog een flinke tik krijgen. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International donderdag voor de camera van ABM Financial News. Van Eerden ziet op het Damrak een voorkeur voor fundamentelere waarden, zoals NN Group en KPN, ofwel stabiele aandelen waar beleggers zekerheid in zoeken. Groeiaandelen, zoals Just Eat Takeaway, Alfen en Fastned, doen het momenteel wat minder. De onzekerheid in de markt, onder andere vanwege de hoge inflatie, zal volgens Van Eerden nog een tijdje het sentiment in de markt bepalen, met name vanwege de ECB, "die maar geen duidelijkheid wil geven over wat er dit jaar gaat gebeuren met de rente", zei van Eerden. Klik hier voor: AEX krijgt nog flinke tik Bron: ABM Financial News

