Beursblik: Europese bedrijven verslaan vooral omzetverwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Nu ongeveer een kwart van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 de boeken over het vierde kwartaal heeft geopend, blijkt 53 procent van de cijferrapportages beter dan verwacht als het gaat om de winst per aandeel. Dit schreef Bank of America in een analyse.

Dit is vrijwel in lijn met het historisch gemiddelde, volgens de analisten, die vooral zien dat bedrijven juist een beter dan verwachte omzet bekendmaken. Tot nog toe wist 71 procent van de gerapporteerde omzetten de marktconsensus te verslaan. Dat is het hoogste percentage in zeker tien jaar, volgens Bank of America.

Grondstofaandelen en techfondsen hebben in het vierde kwartaal tot dusver het sterkst de winstverwachtingen verslagen, volgens de analisten, terwijl bedrijven in de gezondheidszorg en maakindustrie tegenvallen.

De analisten voorspellen voor heel 2022 een gemiddelde winstgroei van 8 procent voor bedrijven in de Stoxx 600, waarbij het momentum afneemt. Nu de mondiale groei wat lijkt af te zwakken en de margedruk toeneemt door stijgende kosten, sluit Bank of America niet uit dat de winst voor bedrijven in de Stoxx 600 tegen het eind van het jaar 6 procent zal dalen, gemeten over een periode van twaalf maanden vanaf dat moment.

Bank of America is positief over de winstgroei in 2022 van bedrijven in de energiesector, maakindustrie en detailhandel. Grondstofaandelen en banken gaan dit jaar vermoedelijk een krimp tegemoet, voorspellen de analisten.