Zanger Sting verkoopt liedjescatalogus aan platenlabel UMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Zanger Sting heeft zijn volledige liedjescatalogus verkocht aan Universal Music Publishing Group. Dit meldde het platenlabel van het aan de AEX genoteerde Universal Music Group donderdag. De deal omvat het solowerk van Sting, maar ook zijn hits met The Police. Bronnen meldden aan The Wall Street Journal dat Universal Music Publishing zo'n 300 miljoen dollar heeft betaald voor de catalogus. Eind 2020 kocht een andere tak van UMG, Universal, al de liedjescatalogus van Bob Dylan voor 300 tot 400 miljoen dollar, volgens ingewijden. Bruce Springsteen verkocht zijn muziekrechten voor 500 tot 600 miljoen dollar aan Sony Music Group, aldus de zakenkrant. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.