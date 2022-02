OPEC handhaaft raming vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC heeft de verwachtingen voor wereldwijde vraag naar olie in 2022 ongemoeid gelaten. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel. OPEC verwacht in 2022 een groei van de vraag met 4,2 miljoen vaten olie per dag, waarbij de vraag in de OESO-landen stijgt met 1,8 miljoen vaten per dag en niet-OESO-landen met 2,3 miljoen vaten. De aanbodgroei op jaarbasis van niet-OPEC-olie werd gehandhaafd op 3,0 miljoen vaten per dag, ofwel 66,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen herstelden in januari, nu de economie steeds verder open gaat en de coronavrees afneemt. Anderzijds zorgen geopolitieke spanningen ook voor een hogere olieprijs. De olieprijs daalt donderdag licht. Bron: ABM Financial News

