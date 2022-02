Beursblik: tegenvallende outlook Unibail Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een tegenvallende outlook voor 2022 afgegeven. Dit concludeerden analisten van Bank of America. Zij denken dat menig analist zijn taxaties neerwaarts zal moeten bijstellen. Zij hebben te veel vertrouwen in het herstel na de coronacrisis, meent de Amerikaanse bank, die een Underperform advies heeft met een koersdoel van 50,00 euro. Voor 2022 rekent Unibail-Rodamco-Westfield op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Dat is 4 procent onder de consensus. "Een herstel is [door de consensus] volledig ingeprijsd, maar de structurele bedreigingen nog niet", aldus de bank. Het aandeel Unibail stijgt donderdag 6,7 procent naar 71,07 euro. Bron: ABM Financial News

