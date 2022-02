'Amerikaanse inflatie gestuwd door woonlasten' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse kerninflatie van 6,0 procent in januari is voor belangrijk deel veroorzaakt door de stijging van de woonlasten van 4,1 naar 4,5 procent, lasten die circa een derde van het inflatiemandje uitmaken en die naar verwachting nog wel even doorstijgen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "Die lasten hebben doorgaans even tijd nodig om prijsverhogingen te verwerken, maar als dat proces eenmaal op gang is gekomen, vlakken die niet zo snel weer af, zoals we dat bij energieprijzen doorgaans wel zien", aldus Marey. "Dit is de belangrijkste bron van zorg in het inflatiebericht van de Verenigde Staten van vandaag.". De euro noteerde donderdag kort na publicatie van het Amerikaanse inflatierapport op 1,1387 dollar na eerder op de dag op circa 1,1440 te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

