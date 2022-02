Meer omzet voor Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer gebruikers aan zich gebonden en meer omzet geboekt. Dit bleek donderdagmiddag uit de resultaten van de microblogdienst. "Een solide vierde kwartaal", aldus CFO Ned Segal. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg in het afgelopen kwartaal naar 217 miljoen, 6 miljoen meer dan een kwartaal eerder. De groei op jaarbasis was 13 procent. Analisten zeiden tegen FactSet te rekenen op 218 miljoen gebruikers. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 22 procent op jaarbasis naar 1,57 miljard dollar. Twitter rekende op een omzet van 1,5 tot 1,6 miljard dollar. De belangrijkste inkomstenbron, advertenties, was in het afgelopen kwartaal goed voor 1,41 miljard dollar, ook een stijging van 22 procent op jaarbasis. De operationele winst van 167 miljoen dollar viel ook keurig binnen de outlook van 130 tot 180 miljoen dollar. In heel 2021 leed Twitter een verlies van 221 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder echter nog een verlies van meer dan 1,1 miljard dollar. Twitter gaat voor 4 miljard dollar eigen aandelen inkopen, waarvan 2 miljard dollar in een verhoogd tempo. Outlook Voor het lopende eerste kwartaal rekent Twitter op een omzet van 1,17 tot 1,27 miljard dollar. Het operationele verlies zal tussen de 175 en 225 miljoen dollar liggen. In heel 2022 denkt Twitter 900 tot 950 miljoen dollar te investeren. De omzet zal met 20 tot 25 procent stijgen ten opzichte van de 5,08 miljard dollar in 2021. In 2023 wil Twitter ten minste 7,5 miljard dollar omzet realiseren. Daarvoor zijn 315 miljoen gebruikers nodig. Bron: ABM Financial News

