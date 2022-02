Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een licht lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Wall Street maakt donderdag een pas op de plaats, na woensdag flink hoger gesloten te zijn, terwijl de rendementen op staatsobligaties, na een recente stijging, daalden, waardoor de druk op groeiaandelen wegviel. Het zwaartepunt van de handelsdag ligt vandaag bij de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers. Vermoedelijk steeg het Amerikaanse prijspeil in januari met 7,2 procent, nadat in december met 7,0 procent al het hoogste niveau in 40 jaar werd aangetikt. Met de data hopen marktparticipanten meer inzicht te krijgen in hoe snel de Federal Reserve dit jaar de rente zou kunnen verhogen. Marktanalist Matt Weller van Forex.com zei dat een opmerkelijke sprong van de kerninflatie de Fed zou kunnen overtuigen om agressiever te handelen en de rente in maart niet met 25 maar met 50 basispunten te verhogen. Beleggers richten zich op kwartaalcijfers, terwijl ze proberen in te schatten hoe Amerikaanse bedrijven de hogere inflatie en de verstoringen van de aanvoerketen pareren. "De winsten en omzetten zijn over het algemeen redelijk goed in vergelijking met de verwachtingen aan het begin van dit kwartaal, dus dat is een positieve factor in de markt", zei marktanalist Lisa Erickson van US Bank Wealth Management. Op macro-economisch vlak verschijnen voorbeurs naast de inflatiedata ook de wekelijkse steunaanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,1437. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1427 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1422 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent hoger. OPEC publiceert vandaag het maandrapport. Bedrijfsnieuws Disney steeg voorbeurs 7,6 procent, nadat de entertainmentreus woensdagavond beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde. Het aantal abonnees voor streamingsdienst Disney+ bedroeg ultimo 2021 129,8 miljoen, tegenover 118,1 miljoen abonnees in het voorgaande kwartaal, terwijl de markt rekende op 124,7 miljoen abonnees. PepsiCo steeg voorbeurs 1,5 procent. De frisdrankgigant boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,32 miljard dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, op een omzet van 25,25 miljard dollar en overtrof daarmee de verwachtingen. Uber heeft het afgelopen kwartaal een 83 procent hogere omzet geboekt, geholpen door een herstel van zijn rittenactiviteiten en een aanhoudende vraag naar maaltijdbezorging ondanks dat veel restaurants de deuren weer mochten openen. Het aandeel noteerde voorbeurs 5,5 procent hoger. Tesla daalde voorbeurs 0,5 procent. De producent van elektrische auto's is aangeklaagd wegens discriminatie en intimidatie binnen het bedrijf. Coca-Cola en Philip Morris komen voorbeurs met cijfers. Twitter publiceert nabeurs zijn kwartaalresultaten.



Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,3 procent hoger op 4.578,60 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het groen op 35.726,20 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,8 procent tot 14.444,95 punten. Bron: ABM Financial News

