Economische groei EU trekt aan

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie verwacht dat de economische groei in de EU, na een vertraging deze winter in de loop van 2022 weer zal aantrekken. Dit meldde de Commissie in zijn Economische Winterprognoses 2022.

De Commissie voorspelde in het rapport dat de economie van de EU, na een flinke groei met 5,3 procent in 2021, in 2022 met 4,0 procent zal groeien. Voor 2023 wordt een groei voorzien van 2,8 procent.

Voor de eurozone wordt in 2022 eveneens een groei van 4,0 procent verwacht. De groei zal naar verwachting in 2023 vertragen naar 2,7 procent.

De economie van de EU zat volgens de Commissie in het derde kwartaal van 2021 weer op het niveau van voor de coronacrisis. Eind 2022 zullen naar verwachting alle lidstaten deze mijlpaal hebben bereikt, zei de Commissie.

"Na de forse opleving van de economische bedrijvigheid, die vorig jaar in het voorjaar begon en tot in het vroege najaar onverminderd voortduurde, is het groeimomentum naar schatting vertraagd van 2,2 procent tot 0,4 procent in het laatste kwartaal van 2021", zei de Commissie, eraan toevoegend dat het groeitempo nog steeds wordt bepaald door de pandemie. De druk op de economie als gevolg van de huidige besmettingsgolf zal volgens het rapport echter van korte duur zijn.

Daarnaast stelde de Commissie zijn inflatieprognoses opwaarts bij. Voor de eurozone voorziet de Commissie een stijging van de inflatie van 2,6 procent naar 3,5 procent in 2022 met een piek van 4,8 procent in het lopende eerste kwartaal, waarna een daling wordt voorzien tot 1,7 procent in 2023.