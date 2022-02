Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht hoger in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers en de reactie daarop van centrale bankiers van de Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 471,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.518.80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van nog geen 0,1 procent met een stand van 7.124,14 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,2 procent naar 7.659,87 punten.

Algemeen wordt aangenomen dat de trend in de Amerikaanse consumentenprijzen in januari een bevestiging wordt van hetgeen daar tot nu toe over bekend is en dat het beleid van de Fed erop gericht is deze een halt toe te roepen, waardoor de prijsstijgingen weer afvlakken, waarmee de renteverhogingen niet per se een vervolg hoeven te krijgen.

Olie noteerde donderdag vlak tot licht lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 89,73 dollar, terwijl voor een april-future Brent 91,43 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De Amerikanen hebben andermaal een rustige agenda, maar wel met twee belangrijke cijfers, namelijk de wekelijkse steunaanvragen en dus de inflatiedata over januari. Voor de steunaanvragen worden er 230.000 verwacht tegen 238.000 een week eerder. De kerninflatie loopt naar verwachting op jaarbasis op van 5,5 procent naar 5,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1443. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1424 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1423 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen, en ook onderliggend trok de groei aan. Het bedrijf gaf evenwel een teleurstellende outlook voor de marge in 2022 af, merkten verschillende analisten op. Het aandeel Unilever noteerde 1,9 procent koersverlies.

Credit Suisse leed in het vierde kwartaal een groter dan verwacht verlies en kondigde aan dat 2022 een overgangsjaar wordt, nadat de reputatie en de kapitaalpositie van de Zwitserse bank vorig jaar stevige tikken te verwerken kreeg. Het aandeel noteerde een koersverlies van 4,5 procent.

Siemens heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de winst en omzet zien aantrekken, nadat de focus door het bedrijf werd verlegd naar technologie. De koers van het aandeel noteerde een winst van 5,9 procent.

RELX heeft in 2021 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2020 en wil dit jaar weer eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel RELX noteerde 3,2 procent lager.

Delivery Hero heeft in het vierde kwartaal meer bestellingen verwerkt, waardoor de omzet steeg. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 26,5 procent lager.

De cijfers van ArcelorMittal werden niet goed ontvangen, ondanks dat de winst in 2021 hard is gestegen. Het aandeel daalde 2,0 procent in koers.

Koploper in Parijs was de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield na goed ontvangen kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 8,0 procent. In Frankfurt schakelde Porsche weer een versnelling hoger met een koerswinst van 9,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 4.587,23 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 35.768,79 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 14.490,37 punten.