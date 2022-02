Valuta: euro stationair Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stabiel ten opzichte van de dollar en andere toonaangevende valuta in een rustige, afwachtende markt. "Het eerstvolgende richtpunt zijn de Amerikaanse inflatiecijfers over januari, die vanmiddag naar buiten komen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarnaast zou er nog enige beweging kunnen ontstaan aan de hand van toespraken van diverse prominenten", denkt de handelaar. De Amerikanen hebben andermaal een rustige agenda, maar wel met twee belangrijke cijfers, namelijk de wekelijkse steunaanvragen en de inflatiedata over januari. Voor de steunaanvragen worden er 230.000 verwacht tegen 238.000 een week eerder. De kerninflatie loopt naar verwachting op jaarbasis op van 5,5 procent naar 5,9 procent. Sprekers zijn donderdag de vice-president van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, ECB-bestuurslid Frank Elderson en zijn collega Philip Lane, en de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft vandaag gesprekken met de leiders van de Baltische staten. De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,1442 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8432 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,3 procent en noteerde op 1,3572 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.