Beursblik: voorzichtige vooruitblik SBM Offshore

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van SBM Offshore waren enerzijds sterker dan verwacht voor de winst en het dividend, maar anderzijds is het bedrijf erg voorzichtig in zijn vooruitblik. Dit stelde ING donderdag in een rapport. Zo voorziet de oliedienstverlener voor 2022 een EBITDA-resultaat van 900 miljoen dollar, terwijl analisten al rond 1 miljard zitten. ING denkt dat SBM voorzichtig is vanwege de impact van de coronaviruspandemie, waarvan niemand weet of het dit jaar echt voorbij zal zijn. Ook de vermelding van een olielek rond de Cidade de Anchieta is zorgwekkend. Dit is een van de oudere schepen in Braziliaanse wateren. ING-analist Quirijn Mulder noemt de cijfers al met al solide en de bank voorziet winstgroei dankzij de zes grote projecten waar SBM aan werkt. Het koersdoel van 20,00 euro en het koopadvies blijven staan, omdat SBM veel meer waard is in de som der delen dan de huidige beurskoers. Ook Degroof Petercam, met een koopadvies en koersdoel van 23,00 euro, spreekt van solide resultaten over 2021. Analist Luuk van Beek merkt op dat het dividend wel verhoogd werd, maar dat er geen aandeleninkoop aan vastgeknoopt werd. Het aandeel SBM Offshore daalde donderdag 6 procent. Bron: ABM Financial News

