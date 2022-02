AEX lager na cijferregen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, nadat beleggers veel bedrijfscijfers kregen te verwerken. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,9 procent tot 763,42 punten. Beleggers hadden vanochtend aandacht voor bedrijfscijfers van onder meer Unibail-Rodamco-Westfield, Unilever en ArcelorMittal, die een verdeeld ontvangst kregen. Vooral Flow Traders kwam met slechte cijfers, zo oordeelden analisten van IG, terwijl de resultaten van Unilever goed waren. "De onderliggende omzetgroei kwam boven de verwachting van analisten uit en dat is zeer welkom voor het kwakkelende aandeel", aldus analist Robbert Manders van IG. Manders had een flinke koersstijging verwacht, maar die bleef vanochtend uit. Het aandeel koerste juist krap drie procent lager. Analisten reageerden teleurgesteld op de margeverwachtingen van Unilever voor 2022. Ondanks de vele cijfers vanochtend, zal de meeste aandacht vandaag vooral uitgaan naar het Amerikaanse inflatiecijfer. "Het inflatierapport kan bepalend zijn of de Nasdaq 100-index in de komende uren boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde zal koersen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Deze week week stegen rentes in de VS verder na het banenrapport van afgelopen vrijdag en dat suggereert dat de obligatiemarkt al haar verwachting heeft uitgesproken over het inflatiecijfer", zo stelde de analist. "Er wordt opnieuw een hoog cijfer voorzien." Vermoedelijk steeg het Amerikaanse prijspeil in januari met 7,2 procent, nadat in december met 7,0 procent al het hoogste niveau in 40 jaar werd aangetikt. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag iets hoger op 1,946 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1443. De olieprijzen koersten licht hoger. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen trok Unibail-Rodamco-Westfield de kar met een plus van 7,0 procent. Desondanks verrasten de resultaten van het vastgoedfonds niet, zo oordeelde JPMorgan Cazenove. Universal Music Group won 1,8 procent, terwijl Just Eat Takeaway.com 5,5 procent inleverde. Ook RELX daalde met 4,4 procent flink na cijfers. Het databedrijf boekte in 2021 meer omzet en een hoger onderliggende operationeel resultaat. Ook ArcelorMittal wist met een min van 3,2 procent niet te overtuigen met zijn resultaten. Toch viel de winst volgens Jefferies licht mee en worden aandeelhouders goed beloond door de staalreus. Unilever daalde met 2,9 procent. "De hoge inflatie is dodelijk voor de marges van het bedrijf", stelde ING. Degroof Petercam wees ook op de teleurstellende margevooruitzichten en verlaagde het koersdoel naar 48,00 euro. In de AMX ging het zelfs helemaal mis voor Flow Traders. De flitshandelaar daalde maar liefst 10,9 procent na cijfers. Flow moet flink investeren om marktaandeel te winnen en dat drukt de handelsinkomsten, zo merkte ING op. Ook de cijfers van SBM Offshore konden niet bekoren, getuige de koersdaling van 5,1 procent. Fagron wist na de kwartaalupdate het groen ook niet te vinden met een min van 2,0 procent, waarbij Kepler Cheuvreux van een gemengd kwartaalrapportage sprak. In de AScX wonnen vastgoedfondsen Wereldhave en Vastned respectievelijk 9,6 en 3,5 procent na cijfers. Vastned boekte goede resultaten volgens Degroof Petercam. Het lokaal genoteerde Brill daalt 4,5 procent. CEO Peter Coebergh legt bij de komende jaarvergadering zijn functie neer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.