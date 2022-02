Beursblik: Barclays zet Adyen op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het advies voor Adyen verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen met een onveranderd koersdoel van 2.220 euro. Adyen wist in tegenstelling tot sectorgenoten de groei wél te versnellen, ondanks dat de coronameewind is gaan liggen. Groeiaandelen hebben door alle renteperikelen een correctie doorgemaakt, "en dat is precies waarop we hebben gewacht om een Overwogen advies op Adyen te kunnen zetten", aldus de analisten van de Britse bank. De rente blijft een punt van aandacht, aldus Barclays, "maar we menen dat de waardering op een niveau is gekomen waar de winstgroei een stijgende rente achter zich kan laten". Het aandeel Adyen stijgt donderdag 1,2 procent naar 1.899,60 euro. Bron: ABM Financial News

