Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Unilever verlaagd van 50,00 naar 48,00 euro met een onveranderd Houden advies. De kwartaalcijfers van Unilever waren beter dan verwacht, oordeelde analist Fernand de Boer donderdag. De omzetgroei viel mee. Maar voor 2022 zegt Unilever te rekenen op een margedaling naar 17 of zelfs 16 procent. Dat is beduidend lager dan Degroof of de analistenconsensus had verwacht. De Boer denkt zijn taxaties met 8 tot 10 procent te moeten verlagen en stelde daarom ook het koersdoel neerwaarts bij. Verder merkte de analist op dat Unilever, na een duidelijke boodschap van grootaandeelhouders, heeft geconcludeerd dat het geen grote overnames moet doen op korte termijn. De huidige portefeuille zal geëvalueerd worden. Het aandeel Unilever daalt donderdag 2,1 procent naar 44,43 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.