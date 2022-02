Beursblik: goede resultaten Vastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in 2021 goede resultaten geboekt, maar de strategische onzekerheden houden aan. Dit oordeelde analist Herman van der Loos van Degroof Petercam donderdag. "De resultaten laten zien dat het retaillandschap is verbeterd, maar ook commercieel ging het goed“, aldus Van der Loos. Vastned haalde ook een hoog percentage van de huren op, zo merkte de analist op. Wel wees hij op diverse strategische onzekerheden die blijven bestaan, waaronder het aanhoudende gebrek aan groei van de portefeuille en minder toeristen die winkelen. "Als gevolg zien we weinig aanjagers voor het aandeel", aldus Van der Loos, die dan ook zijn Reduceren advies handhaafde met een koersdoel van 22,00 euro. Het aandeel Vastned steeg vanochtend met 3,1 procent tot 26,65 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.