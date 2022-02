Beursblik: ING geeft koopadvies Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft zijn advies voor het aandeel Euronext verhoogd van Houden naar Kopen, bij een verhoging van het koersdoel van 91,29 naar naar 107,80 euro. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Volgens analisten Reginald Watson en Jason Kalamboussis is de koers van Euronext achtergebleven. Het aandeel deed het bijvoorbeeld 15 procent slechter dan Deutsche Boerse sinds het begin van het jaar. Op een waardering in het midden tussen die van Deutsche Boerse en de Londense beurs LSE komt het koersdoel op 107,80 euro en draait het advies naar Kopen. Voor het vierde kwartaal is ING wat optimistischer dan de consensusverwachting voor de omzet, maar juist voorzichtiger over de kosten. ING rekent op 135,5 miljoen euro inkomsten uit trading, iets meer dan de consensus van 130,5 miljoen euro, op basis van het goede marktklimaat waarin meer gehandeld werd dan in het derde kwartaal, toen deze inkomsten 124,2 miljoen euro bedroegen. De inkomsten uit beursnoteringen zullen nauwelijks hoger zijn dan een kwartaal eerder, met 51,3 miljoen, voorziet ING. De nettowinst zou iets lager zijn dan in het derde kwartaal, met 108 miljoen euro, maar wel veel hoger dan de 67 miljoen euro van het vierde kwartaal van 2020. info@abmfn.nl

