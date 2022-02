Beursblik: gemengde kwartaalrapportage Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in 2021 haar eigen doelstellingen net gehaald en toonde enige versnelling in het vierde kwartaal. Dit concludeerden analisten van Kepler Cheuvreux na het cijferrapport van het farmabedrijf. Het vierde kwartaal toonde enige versnelling, al was er bij de magistrale bereidingen in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika nog steeds sprake van krimp. De nettoschuld ging iets naar beneden en de voorzichtige outlook voor 2022 zal geen wezenlijke verhogingen van de analistenconsensus vragen. Kepler handhaafde het Houden advies op Fagron met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel daalde donderdag 2,7 procent naar 15,75 euro. Bron: ABM Financial News

