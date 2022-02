Rabobank boekt miljardenwinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank heeft in 2021 de winst ruim verdrievoudigd, geholpen door vrijvallende voorzieningen en positieve beleggingsresultaten, naast groei in de Food- & Agri-portefeuille en inkomsten uit hypotheken. De nettowinst steeg van 1,10 miljard naar 3,69 miljard euro. In 2020 werden de resultaten nog geraakt door de coronacrisis. De bank rekende er toen op voor 1,9 miljard euro aan verliezen te moeten nemen voor oninbare leningen, maar de verwachte verslechtering van de kwaliteit van de zakelijke kredieten bleef uit. Van de voorzieningen die waren genomen viel hierdoor 474 miljoen euro weer vrij in 2021. De hoeveelheid uitstaande leningen in kwetsbare sectoren werd fors verminderd, van ruim 15 miljard naar 9,6 miljard euro. De inkomsten stegen met 13 procent tot 12,2 miljard euro, mede omdat aandelenbelangen meer waard werden en beleggingen goed presteerden. De overige inkomsten stegen hierdoor met 80 procent tot 1,8 miljard euro. Deelname aan het TLTRO-programma van de ECB versterkte de rentebaten met 334 miljoen euro tot 8,35 miljard. De provisie- en commissie-inkomsten stegen met 13 procent tot 228 miljoen euro. Omdat de inkomsten sterker stegen dan de kosten, verbeterde de kostenratio van 65,8 naar 63,8 procent van de inkomsten. Bron: ABM Financial News

